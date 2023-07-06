Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.
Сьогодні комісія заповідника зайшла на територію Нижньої лаври, провела огляд та опечатування трьох приміщень: 70 (Резиденція Митрополита Онуфрія), 69, 71.
Результати огляду невтішні — представники УПЦ МП повністю проігнорували санітарні та протипожежні норми. Проте, таку ж картину комісія спостерігала і під час інших оглядів.
“Нові знахідки у Лаврі. Цього разу — портрети російських імператорів. Це “спадок”, який лишила за собою УПЦ МП і який сьогодні виявила комісія заповідника при огляді приміщень. Імперським наративам та пропаганді — не місце в українській церкві”, – наголосили у відомстві.
Зазначимо, що вчора, 5 липня, Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП.
24 квітня 2023 року Господарський суд міста Києва задовольнив заяву Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” в якій той просив заборонити УПЦ МП перешкоджати роботі комісії Міністерства культури та інформаційної політики на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду позову про усунення перешкод у користуванні майном Заповідника.
Не погоджуючись з таким рішенням суду УПЦ МП подано апеляційну скаргу, в якій просив скасувати згадане рішення Господарського суду міста Києва.
Вчора, 5 липня, за результатами розгляду апеляційної скарги Північним апеляційним господарським судом апеляційну скаргу УПЦ МП залишено без задоволення, а ухвала Господарського суду міста Києва від 24.04.2023 про забезпечення позову у справі №910/5094/23 залишено без змін.
- Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України під час огляду приміщень Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” виявила в одному з корпусів ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору.
- У Мінкульті заявили, що під час передачі майна Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” зафіксовано аварійне становище та ознаки руйнування в корпусі № 112 “Книжковий склад”. Цією територією користувалася УПЦ МП.
- У Міністерстві культури показали наслідки перебування УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври. Зокрема в одному з приміщень охорона використовувала стародавні двері XVIII століття як мішень для кидання ножів.