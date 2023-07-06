Сьогодні, 6 липня, в одному із корпусів Києво-Печерської лаври комісія заповідника виявила портрети російських імператорів, які залишили священнослужителі УПЦ МП.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Сьогодні комісія заповідника зайшла на територію Нижньої лаври, провела огляд та опечатування трьох приміщень: 70 (Резиденція Митрополита Онуфрія), 69, 71.

Результати огляду невтішні — представники УПЦ МП повністю проігнорували санітарні та протипожежні норми. Проте, таку ж картину комісія спостерігала і під час інших оглядів.

“Нові знахідки у Лаврі. Цього разу — портрети російських імператорів. Це “спадок”, який лишила за собою УПЦ МП і який сьогодні виявила комісія заповідника при огляді приміщень. Імперським наративам та пропаганді — не місце в українській церкві”, – наголосили у відомстві.

Зазначимо, що вчора, 5 липня, Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП.

24 квітня 2023 року Господарський суд міста Києва задовольнив заяву Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” в якій той просив заборонити УПЦ МП перешкоджати роботі комісії Міністерства культури та інформаційної політики на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду позову про усунення перешкод у користуванні майном Заповідника.

Не погоджуючись з таким рішенням суду УПЦ МП подано апеляційну скаргу, в якій просив скасувати згадане рішення Господарського суду міста Києва.

Вчора, 5 липня, за результатами розгляду апеляційної скарги Північним апеляційним господарським судом апеляційну скаргу УПЦ МП залишено без задоволення, а ухвала Господарського суду міста Києва від 24.04.2023 про забезпечення позову у справі №910/5094/23 залишено без змін.