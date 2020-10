Про це повідомляє ВВС.

Протест почався вдень ​​і проходив мирно, але незабаром, при спробі правоохоронців розігнати людей, які не дотримувалися соціальної дистанції, переріс в сутички.

Правоохоронці заявили, що прекрасно розуміють настрої протестуючих, але вважають, що “дискомфорт через нові карантинні обмеження не виправдовує насильство”.

З настанням темряви протестувальники почали кидати в поліцейських димові шашки, пляшки і піротехніку. Ті відповіли сльозогінним газом. Учасники акції палили сміттєві баки.

Перше, проти чого виступають люди, це введення комендантської години.

При цьому очільник регіону Вінченцо де Лука закликав людей на час самоізолюватись, щоб уникнути повторення ситуації, яка була навесні в Італії. Він вважає, що потрібно закрити регіони, де спалахи коронавірусу, на 40 днів.

