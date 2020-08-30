Про це повідомляється на офіційному сайті змагання.
Так, 29 серпня на старт гонки у місті Ніцца вийшли 176 велогонщиків.
Варто зазначити, що 117 років проведення велогонку “Тур де Франс” скасовували лише під час світових воєн.
Фінальний етап велогонки з фінішем на Єлисейських полях у Парижі запланований на 20 вересня.
Фото: www.instagram.com/letourdefrance #TDF2020
Норвежець Олександр Кристофф переміг на етапі відкриття TDF2020 .
Фото: Le Tour de France
- У квітні повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон відтермінував проведення велогонки “Тур де Франс” через те, що країна продовжує заборону на проведення масових заходів.