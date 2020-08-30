Незважаючи на епідемію коронавірусу COVID-19 у Франції стартувала найвідоміша велогонка у світі "Тур де Франс".

Про це повідомляється на офіційному сайті змагання.

Так, 29 серпня на старт гонки у місті Ніцца вийшли 176 велогонщиків.

Варто зазначити, що 117 років проведення велогонку “Тур де Франс” скасовували лише під час світових воєн.

Фінальний етап велогонки з фінішем на Єлисейських полях у Парижі запланований на 20 вересня.

Фото: www.instagram.com/letourdefrance #TDF2020

Норвежець Олександр Кристофф переміг на етапі відкриття TDF2020 .

Фото: Le Tour de France