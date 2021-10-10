Про це повідомляє агентство ANSA.
Серед затриманих був лідер партії Forza Nuova Джуліамо Кастелліно.
Демонстранти перекривали головні вулиці столиці, в деяких місцях із електросамокатів зробили барикади. У відповідь правоохоронці застосували водомети, сльозогінний газ.
Прем’єрміністр Італії Маріо Драгі засудив сутички: “Право висловлювати свої погляди не має переходити в агресію та залякування”.
За його словами, уряд продовжить кампанію з вакцинації проти коронавірусу.
Повідомляється, що у сутичках постраждало декілька поліціянтів. Після демонстрацій на вулицях все ще лишається брьонована техніка.
- З 31 липня Італія відкрила кордони для українських туристів, але за умови самоізоляції протягом п’яти днів по прибуттю.
- З 31 серпня вакцинованим мандрівникам дозволили в’їзд без карантину.
- Раніше повідомлялося, що у Франції відсторонили від роботи близько 3000 медичних працівників, оскільки вони не були щеплені проти COVID-19.
- 24 липня по всій Франції пройшла хвиля акцій протесту проти коронавірусних обмежень. Протест переріс в сутички активістів з представниками правоохоронних органів. Сутички відбулися в Парижі та Леоні. Активісти виступають проти “санітарних пропусків” та обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для представників деяких професій. Також акції відбулися в Дюнкері, Ніцці, Перпіньяні.