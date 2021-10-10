На площі П'яцца-дель-Пополо у Римі під час акції протесту проти карантинних обмежень та COVID-паспортів сталися сутички із правоохоронцями, 12 осіб затримано.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Серед затриманих був лідер партії Forza Nuova Джуліамо Кастелліно.

Демонстранти перекривали головні вулиці столиці, в деяких місцях із електросамокатів зробили барикади. У відповідь правоохоронці застосували водомети, сльозогінний газ.

Прем’єрміністр Італії Маріо Драгі засудив сутички: “Право висловлювати свої погляди не має переходити в агресію та залякування”.

За його словами, уряд продовжить кампанію з вакцинації проти коронавірусу.

Повідомляється, що у сутичках постраждало декілька поліціянтів. Після демонстрацій на вулицях все ще лишається брьонована техніка.

З 31 липня Італія відкрила кордони для українських туристів, але за умови самоізоляції протягом п’яти днів по прибуттю.

З 31 серпня вакцинованим мандрівникам дозволили в’їзд без карантину.