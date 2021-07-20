У Шевченківському суді пройшло перше засідання про «держзраду» Зеленського у справі «Вагнергейту»

Сьогодні, 20 липня, у Шевченківському районному суді Києва пройшло перше засідання за скаргою на бездіяльність Державного бюро розслідувань (ДБР) у справі про державну зраду, а саме про зрив затримання "вагнерівців".

Про це у коментарі #Буквам повідомив народний депутат 8-го скликання, учасник АТО Андрій Тетерук.

Пан Тетерук сьогодні і представляв сторону заявників.

За його словами, засідання розпочалося із затримкою.

“Головуючий суддя з’ясував сторони і побачив, що представник Державного бюро розслідувань не з’явився на засідання, хоча був вчасно повідомлений. Ми надали клопотання про продовження судового засідання без сторони ДБР, хоча вони мали час і можливість, але не прибули на судове засідання”, – сказав Андрій Тетерук.

Суддя також поцікавився, чи не планує сторона заявників об’єднати свою справу із уже наявною.

“Суддя також поцікавився, чи не плануємо ми об’єднати заяви. Наша заява стосується 111 статті – це державна зрада, тобто є злочинна діяльність або бездіяльність стосовно витоку секретної інформації. Проте в ДБР розслідуються інші дії – щодо розкриття державної таємниці, тобто дещо інша стаття та дещо інше провадження. Ми категорично заперечували, що наші заяви є тотожними”, – зазначив Андрій Тетерук.

За його словами, на цьому судовому засіданні було вирішено перенести розгляд скарги на четвер, 22 липня.

Засідання заплановано на 11:30.

“Ми з вами є свідками того, як ДБР покриває злочинні дії, чи то бездіяльність, Офісу президента”, – підсумував представник заявників Андрій Тетерук.