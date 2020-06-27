Про це пише CNN.

Будівлю будуть будувати для австралійської компанії Atlassian, яка займається виробництвом програмного забезпечення. Вона буде знаходитися в технічному районі центрального залізничного вокзалу Сіднея і може бути завершено до 2025 року в рамках запланованої реконструкції району, яка може забезпечити робочим простором близько 25 000 співробітників.

40-поверховий хмарочос, фасад якого виконають зі сталі та скла і прикрасять садами, буде мати природну вентиляцію. Його гібридна конструкція дозволить використовувати на 50 % менше вуглецю і на 50 % менше енергії, ніж звичайний будинок. Хмарочос також планують оснастити сонячними батареями.