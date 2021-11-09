Фотокореспондент #Букв відвідав центр вакцинації.

У Дніпровському районі Києва у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви щодня з 10:00 до 17:00 можна зробити щеплення проти COVID-19.

За словами глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, пункт відкрили на прохання Міністерства охорони здоров’я України.

У відвідувачів центру вакцинації є можливість посидіти, очікуючи своєї черги на щеплення.

На вибір були вакцини CoronaVac, Comirnaty/Pfizer-BioNTech або AstraZeneca.

Під час богослужіння в неділю глава УГКЦ Блаженніший Святослав зазначив, за потреби пункти вакцинації відкриють і в інших греко-католицьких храмах – в Україні та за її межами.

Відвідувачі були у захисних масках і дотримувались соціальної дистанції. Попри великі черги біля інших пунктів вакцинації, в соборі людей не було дуже багато.

Черга рухалася досить швидко, процес налагоджений, після вакцинації, згідно з інструкцією, можна посидіти певний час під наглядом медиків. Відвідувачі у цей час можуть подивитись інтер’єр храму.

Для вакцинації у Патріаршому соборі попередня реєстрація не потрібна. Достатньо прийти та зареєструватись на місці.