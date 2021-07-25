24 липня в столиці Угорщини - Будапешті - провели прайд-марш на захист прав ЛГБТ-людей.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Марш пройшов на знак протесту проти закону про заборону “пропаганди гомосексуальності і трансгендерності” серед дітей у школах.

Демонстранти йшли вулицями центрального району міста.

Учасники маршу несли прапори ЛГБТ і Євросоюзу.

Фото: AFP

Budapest Pride about to kick off, aerial view (sent by follower) pic.twitter.com/7yWoQn6JAN — Peter Murphy (@MurphyPeterN) July 24, 2021

Будапешт проводить цей ЛГБТ-марші щороку, але в цьому році ходи надали особливого значення в світлі прийнятого урядом закону.

Представник Hatter, провідною асоціації із захисту прав ЛГБТКІ в країні, Тамаш Домбос зазначив, що закон “заохочує і узаконює відверту гомофобію або трансфобією”.