Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Марш пройшов на знак протесту проти закону про заборону “пропаганди гомосексуальності і трансгендерності” серед дітей у школах.

Демонстранти йшли вулицями центрального району міста.

Учасники маршу несли прапори ЛГБТ і Євросоюзу.

Фото: AFP

REUTERS/Marton Monus

Будапешт проводить цей ЛГБТ-марші щороку, але в цьому році ходи надали особливого значення в світлі прийнятого урядом закону.

Представник Hatter, провідною асоціації із захисту прав ЛГБТКІ в країні, Тамаш Домбос зазначив, що закон “заохочує і узаконює відверту гомофобію або трансфобією”.