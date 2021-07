Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Марш пройшов на знак протесту проти закону про заборону “пропаганди гомосексуальності і трансгендерності” серед дітей у школах.

Демонстранти йшли вулицями центрального району міста.

Учасники маршу несли прапори ЛГБТ і Євросоюзу.

Фото: AFP

Budapest Pride about to kick off, aerial view (sent by follower) pic.twitter.com/7yWoQn6JAN

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) July 24, 2021