Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Марш пройшов на знак протесту проти закону про заборону “пропаганди гомосексуальності і трансгендерності” серед дітей у школах.
Демонстранти йшли вулицями центрального району міста.
Учасники маршу несли прапори ЛГБТ і Євросоюзу.
Фото: AFP
Budapest Pride about to kick off, aerial view (sent by follower) pic.twitter.com/7yWoQn6JAN
— Peter Murphy (@MurphyPeterN) July 24, 2021
Budapest Pride Parade right now #Hungary pic.twitter.com/wVmpeQfWVw
— Lili Bayer (@liliebayer) July 24, 2021
Будапешт проводить цей ЛГБТ-марші щороку, але в цьому році ходи надали особливого значення в світлі прийнятого урядом закону.
Представник Hatter, провідною асоціації із захисту прав ЛГБТКІ в країні, Тамаш Домбос зазначив, що закон “заохочує і узаконює відверту гомофобію або трансфобією”.