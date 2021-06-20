Про це повідомляє агентство Reuters.

Права ЛГБТ стали центральною частиною боротьби в країні між лібералами, які наголошують на необхідності більш терпимого і інклюзивного суспільства, і релігійними консерваторами, які виступають за традиційні цінності.

Учасники маршу зібралися біля Палацу культури в центрі Варшави. Зі сцени лунала музика.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

“Парад рівності – це свято ЛГБТ і всіх тих, хто змушений боротися за свої права. Гомофобія – величезна проблема в Польщі … є багато людей, які не можуть з цим впоратися, вони вбивають себе. Положення ЛГБТ в Польщі трагічне, і тому я тут – щоб підтримати їх”, – сказав 22-річний працівник ресторану Сильвестер Чімоховскі.

Як політиків, так і духовенство звинувачують у розпалюванні гомофобії в Польщі.

Деякі консерватори говорять, що нічого не мають проти геїв; вони тільки протистоять тому, що називають “ідеологією ЛГБТ”.