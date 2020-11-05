У Вашингтоні (округ Колумбія, США) продовжуються акції протесту на фоні виборів президента.

Про це повідомляють #Букви.

У Вашингтоні зі значним відривом вибори виграв представник Демократичної партії Джо Байден. За нього проголосували 93,4% громадян. Свої голоси за Трампа віддали всього 5,2% виборців, а це менше 14,5 тисяч осіб.

В основному, на акціях прихильники Байдена. Вони проходять мирно.

Незважаючи на це, правоохоронці затримали трьох демонстрантів.

Протестуючі зібралися біля Білого дому відразу ж після завершення голосування.

За весь час відбулося лише два незначних зіткнення.

У середу, 4 листопада, у Вашингтоні (США) біля Білого дому скоїли напад з ножем. У результаті інциденту постраждали четверо осіб.