Про це повідомляють #Букви.
У Вашингтоні зі значним відривом вибори виграв представник Демократичної партії Джо Байден. За нього проголосували 93,4% громадян. Свої голоси за Трампа віддали всього 5,2% виборців, а це менше 14,5 тисяч осіб.
В основному, на акціях прихильники Байдена. Вони проходять мирно.
Незважаючи на це, правоохоронці затримали трьох демонстрантів.
Протестуючі зібралися біля Білого дому відразу ж після завершення голосування.
За весь час відбулося лише два незначних зіткнення.
У середу, 4 листопада, у Вашингтоні (США) біля Білого дому скоїли напад з ножем. У результаті інциденту постраждали четверо осіб.
- У США продовжується підрахунок голосів. Епідемія і безпрецедентний рівень голосування поштою означають, що є підстави очікувати, що одні штати будуть дуже, дуже повільно підраховувати свої голоси, в той час, як інші – значно швидше.
- #Букви слідкують за виборами президента у США. Детальніше про це можна прочитати тут.