Про це повідомляють #Букви.

У Вашингтоні зі значним відривом вибори виграв представник Демократичної партії Джо Байден. За нього проголосували 93,4% громадян. Свої голоси за Трампа віддали всього 5,2% виборців, а це менше 14,5 тисяч осіб.

В основному, на акціях прихильники Байдена. Вони проходять мирно.

Незважаючи на це, правоохоронці затримали трьох демонстрантів.

Протестуючі зібралися біля Білого дому відразу ж після завершення голосування.

За весь час відбулося лише два незначних зіткнення.

Вашингтон Протест вибори

Вашингтон Протест вибори

Вашингтон Протест вибори

Вашингтон Протест вибори

У середу, 4 листопада, у Вашингтоні (США) біля Білого дому скоїли напад з ножем. У результаті інциденту постраждали четверо осіб.

  • У США продовжується підрахунок голосів. Епідемія і безпрецедентний рівень голосування поштою означають, що є підстави очікувати, що одні штати будуть дуже, дуже повільно підраховувати свої голоси, в той час, як інші –  значно  швидше.
  • #Букви слідкують за виборами президента у США. Детальніше про це можна прочитати тут.