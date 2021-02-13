Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Собакам та котам поки ще не мають постійних імен, та все ж таки умовні імена у них є: Лілу, Герміона, Жорік, Сільвіо, Ларіель, Діна, Лагерта і Вольт, Мотя і кошеня.
Фотосесію провели у житомирському притулку для тварин КП “Центр захисту тварин” ЖМР.
Лілу
Вольт
Лагерта
Ларіель
Мотя
Сільвіо
Герміона
Діна
Жорік
Фото: Житомир.info
“Передусім завдання військових – захищати! І брати наші менші теж потребують захисту. Ми відповідальні за них. Сподіваюся, ці фото дадуть поштовх суспільству захищати тварин. Я їхав на службу зранку. Було темно. Я побачив кошеня на дорозі й не зміг проїхати повз, забрав його з собою та привіз у КП “Центр захисту тварин” на лікування. Я зараз шукаю йому господаря і займаюся його лікуванням”, – розповів десантник з позивним “Кречет”.
- 11 лютого на водоймі поблизу вулиці Житомирської Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, пес провалився під лід і не міг самостійно вибратися.