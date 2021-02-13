Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Собакам та котам поки ще не мають постійних імен, та все ж таки умовні імена у них є: Лілу, Герміона, Жорік, Сільвіо, Ларіель, Діна, Лагерта і Вольт, Мотя і кошеня.

Фотосесію провели у житомирському притулку для тварин КП “Центр захисту тварин” ЖМР.

Лілу

Вольт

Лагерта

Ларіель

Мотя

Сільвіо

Герміона

Діна

Жорік

Фото: Житомир.info

“Передусім завдання військових – захищати! І брати наші менші теж потребують захисту. Ми відповідальні за них. Сподіваюся, ці фото дадуть поштовх суспільству захищати тварин. Я їхав на службу зранку. Було темно. Я побачив кошеня на дорозі й не зміг проїхати повз, забрав його з собою та привіз у КП “Центр захисту тварин” на лікування. Я зараз шукаю йому господаря і займаюся його лікуванням”, – розповів десантник з позивним “Кречет”.