Сьогодні, 8 січня, Апеляційний суд Києва розглядає апеляцію на запобіжний захід підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Екснардеп Оксана Корчинська і нардеп Яна Зінкевич, а також ряд ветеранів готові взяти Яну Дугарь на поруки. Також сторона захисту просить заслухати свідків і приєднати до справи деякі документи.

Прокурори також просять суд прийняти до розгляду ряд документів, а ще відео з камер спостереження.

Зараз судді пішли на технічну перву задля вивчення нових матеріалів.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Раніше адвокати Яни Дугарь, підозрюваної у причетності до вбивства Павла Шеремета, написали до Держбюро розслідувань скаргу на правоохоронців.

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.