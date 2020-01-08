Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Екснардеп Оксана Корчинська і нардеп Яна Зінкевич, а також ряд ветеранів готові взяти Яну Дугарь на поруки. Також сторона захисту просить заслухати свідків і приєднати до справи деякі документи.

Прокурори також просять суд прийняти до розгляду ряд документів, а ще відео з камер спостереження.

Зараз судді пішли на технічну перву задля вивчення нових матеріалів.

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Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Раніше адвокати Яни Дугарь, підозрюваної у  причетності до вбивства Павла Шеремета, написали до Держбюро розслідувань скаргу на правоохоронців.

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка  як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.

  • Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що підозра Юлії Кузьменко, яку слідство вважає причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році, побудована на припущеннях.
  • Директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, співробітник якого очолював експертну комісію у справі про вбивство Шеремета, раніше фігурував у прослуховуванні глави ГБР Романа Труби, як поліграфолог, який “пише все, що хочеш”.