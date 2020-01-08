Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Екснардеп Оксана Корчинська і нардеп Яна Зінкевич, а також ряд ветеранів готові взяти Яну Дугарь на поруки. Також сторона захисту просить заслухати свідків і приєднати до справи деякі документи.
Прокурори також просять суд прийняти до розгляду ряд документів, а ще відео з камер спостереження.
Зараз судді пішли на технічну перву задля вивчення нових матеріалів.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Раніше адвокати Яни Дугарь, підозрюваної у причетності до вбивства Павла Шеремета, написали до Держбюро розслідувань скаргу на правоохоронців.
Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.
Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
- Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що підозра Юлії Кузьменко, яку слідство вважає причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році, побудована на припущеннях.
- Директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, співробітник якого очолював експертну комісію у справі про вбивство Шеремета, раніше фігурував у прослуховуванні глави ГБР Романа Труби, як поліграфолог, який “пише все, що хочеш”.