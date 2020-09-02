Завершився другий день Ukrainian Fashion Week, який позначився показами Lallier, Dzhus, Finch wear, Arutiunova, Rybalko та інших брендів. Найяскравіші колекції дня, що минув — у дайджесті Букв.

Lallier

Дизайнер бренду Lallier Юлія Франц відкрила другий день UFW святковою і гламурною колекцією одягу для вечірок: посипані стразами корсети, шорти й куртки з деніму, ультракороткі корсажні міні-сукні та спідниці з укороченими толстовки, сітка, гліттер, шнурівка. Дивлячись на такий одяг, сумуєш за музичними фестивалями та вечірками, які зараз на вагу золота.

Dzhus

Бренд DZHUS представив капсульну колекцію речей-трансформерів, зроблених немов з намоклого гофрокартону, пакувального паперу, пакетів та іншої целюлози. З сезону в сезон пропонуючи мінімізувати шопінг і розширювати можливості свого гардероба, дизайнер бренду Ірина Джус звернула увагу гостей на осмислене споживання, важливість перероблення вторсировини та повторного використання речей. Більшість предметів одягу можна модифікувати в зручні сумки; сумки та капелюхи — в рукава або шорти; витягнувши підкладку зі штанів — перетворити їх на комбінезон, а шорти — на блузу.

Arutiunova

Дух іспанського пасадобля й фламенко панував у колекції Arutiunova від і до. В основу образів ліг костюм тореадора, на впізнаваність якого працювали штани із завищеною талією та укорочені жакети, кейпи й сорочки з защипами. Історія фламенко відбилася в пишних воланах на подолах суконь і грайливій бахромі. Особливу увагу дизайнер бренду Анна Арутюнова приділила декору, використавши різноманітні техніки — аплікацію фатином, розсип бісеру, вишивку стеклярусом і рубчиком, віскозну бахрому.