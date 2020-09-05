Нові обличчя та вже відомі імена, мінімалізм та барокові ремінісценції, шовк і денім — що показали українські дизайнери за екватором UFW і як там опинився Кличко, в розповіді "Букв".

Цього разу UFW проходив без найбільш розкручених імен української моди, але третій день подарував зустріч з уже впізнаваними майстрами. Juliya Kros “Прийшов час зупинитися, переосмислити та трансформуватися внутрішньо”, – вважає дизайнер Юлія Перекрестова і представляє фірмовий крій з елементами кімоно — речі-трансформери з льону, шовку і тенсели, які здатні підлаштуватися під нову реальність і швидкість зміни обставин. Так, за її задумом блузи з практичної жатої віскози, яку не потрібно гладити, можуть перетворюватися на безрукавки, а рукава на сукнях — служити маскою для обличчя. Монохромну чорно-білу гаму зрідка розбавляють сизо-блакитні наряди, які символізують “умиротворення, творчість і позбавлення від страхів”. Darja Donezz У своїй новій колекції дизайнерка Дарина Донець представила романтичну, мрійливу і чуттєву героїню. Надихнувшись романом канадської письменниці Люсі Мод Монтгомері «Енн із Зелених Дахів» 1908, Донець перетворила подіум на квітучий сад, яким гуляли моделі в пишних барочних сукнях, приталених брючних костюмах і кокетливих мінісукнях з рукавами-буфами. До середини колекції героїня Донець задумала змінити свої денні наряди та вирушила на подіум у білизняних комплектах — витончених коротких шортах з рюшами, що нагадують панталони, і білосніжних “нічних сорочках”. Фіналом колекції стало бальне плаття — і прикрашене рожевими бантами на пишному подолі, й оброблене ніжно-рожевою тафтою, оберненою навколо ліфа та одного плеча. У спецпроекті UFW показали концепт одягу для столичних комунальних служб. Мер міста Києва Віталій Кличко задумав “модно, сучасно і красиво” одягнути міських комунальників. Спочатку в проєкті мав брати участь Istituto Europeo di Design (IED), партнер UFW, але через пандемію проєкт довелося відкласти. Тож народилася нова ініціатива — залучити до створення концепту уніформи молодих українських дизайнерів, які вже мають досвід створення робочого одягу. У спеціальному проєкті взяли участь чотири українських таланти — Володимир Демчинський (Dastish Fantastish), Ядвіга Нетікша (YADVIGA NETYKSHA), Софія Русинович (ROUSSIN) і Кирило Харітонцев (Kir-Khartley), які продемонстрували свої ідеї уніформи для працівників київського метрополітену, муніципальної охорони, швидкої допомоги, а також “Київпастрансу” та “Київзеленбуду”. Для кожної з груп столичних комунальників було представлено по чотири образи. Залишивши впізнавані кольори одягу працівників міських служб, дизайнери в цілому грали з кроєм і формою: деконструювали жилети, робили прорізи на рукавах, оздобили одяг безліччю кишень і ременів, а також укорочували чоловічі жакети або акцентували талію на жіночих робочих костюмах, наприклад, на одязі представниць метрополітену та “Київпастрансу”.

У фіналі показу взяв участь молодший брат мера Володимир Кличко, який пройшовся подіумом у формі муніципальної охорони. А ось втілять чи ні ідеї концептів у життя, покаже час.

Завершальний день показів Ukrainian Fashion Week був повністю присвячений роботам молодих дизайнерів і пройшов під назвою New Generation Day.

ANNKARA

Дизайнерка бренду Анна Карацюпа показала свій фірмовий сексуальний крій, замішаний в новому сезоні на спорті. Це був реверанс у бік купальних костюмів, вирізів і асиметрії на сукнях, що оголювали то підтягнутий живіт, то ключиці, і укорочених топів, які демонструють ідеальний прес. Такі речі вимагають тримати себе в добрій спортивній формі та прагнути до кращої версії себе.

Zharko

Поєднання ідеї повсякденного та авангардного одягу з використанням натуральних матеріалів продемонструвала на головному подіумі UFW дизайнерка Катерина Жарикова. Нова колекція Zharko, яка сповідує простоту ліній і форм, була вся про свободу: вихід за рамки звичної повсякденності, прозорі та легкі тканини, а також прозорі маски їм до пари становили основну частину колекції. На контрасті з ними грали вінілова шкіра і денім.

FRBTK.

Колекція Your vibe Марини Форматюк заворожила гостей з першого виходу. Зануривши зал в освіжаючі пастельні відтінки м’яти, апельсина, дині та персика, дизайнерка продемонструвала ділові костюми з брюками або шортами та жакети з прорізами на ліктях, а також шовкові сукні в парі з грубими “вафельними” піджаками. У новому сезоні Форбатюк пропонує доповнити образи практичними літніми аксесуарами – еспадрильями та панамками.

IRON THREAD

Почесна місія завершити сезон UFW NoSS дісталася дизайнеру Ено Еніеокноп, який робить ставку на яскравий модний стрітстайл. Дизайнер ще з першого разу заявив про намір відмовитися від офісної нудоти навіть при демонстрації ділових костюмів, а тому в першому виході акуратно загорнув чоловічі туфлі в прозору сумку, потім показав низку костюмів нової сучасної класики – з шортами та спортивним взуттям.

Дуті куртки IRON THREAD, фірмовий знак колекції, в прийдешньому сезоні одягалися в піжамну смужку і збільшену гусячу лапку, а сорочки та комбінезони були прикрашені знаковими для бренду великими кишенями. Також дизайнер представив кілька жіночих образів — переважно жакети, пальта і шорти в чорно-білу гусячу лапку. За словами Еніеокнопа, цього разу він намагався “об’єднати два світи моди в один: африканські та європейські мотиви, і тим самим зблизити два континенти”.