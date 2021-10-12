Сьогодні, 12 жовтня, під стіни Офісу президента прийшли родичі українських воїнів, які потрапили у полон або ж вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляють #Букви.

Зібралося під ОПУ близько 40 людей.

Мами принесли із собою фотографії своїх зниклих синів-воїнів. Крім того, ці фотографії прикріпили і до паркану Офісу президента.

Серед вимог учасників акції: включити до складу комісії з питань зниклих безвісти за особливих обставин представників їхніх родин. Також вимагають сформувати координаційну Раду із захисту полонених та зниклих безвісти та їхніх родин.

Пікетувальники вимагають ввести до складу тристоронньої контактної групи представників рідних полонених і зниклих безвісти, а також прийняти закон “Про статут полонених”, який зафіксує правовий статус людей, які перебували і зараз перебувають у полоні.



За словами тих, хто прийшов, акція під ОПУ буде тривати щонайменше до 14 жовтня — Дня захисників та захисниць України. Люди все ж очікують, що до них хтось вийде з Офісу президента, щоб вони змогли їм передати свої вимоги.

Фото: #Букви