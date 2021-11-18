Вертоліт з українським екіпажем та вченими-вулканологами здійснив посадку на кратер активного вулкана в Конго. Відповідно до завдань Місії ООН українські вертолітники доставили туди вчених-вулканологів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Миротворці 18-го окремого вертолітного загону United Nations Mission in the DR Congo – Monusco забезпечили роботу вулканологів на поверхні одного з найбільш активних вулканів Африки – Ньямлагіра”, – зазначено на сторінці відомства.

Командир 18-го окремого вертолітного загону полковник Євген Вакуленко розповів, що особливістю таких завдань є виконання польотів на досить великих висотах. Висота вулкану Ньямлагіра становить 3058 метрів.

Основа вулкана Ньямлагіра зливається з сусіднім вулканом Ньїрангонго, який у травні 2021 року забрав життя щонайменше 32 людей.

У відомстві ЗСУ зазначили, що дослідження вулканічної діяльності є важливим завданням, адже поруч розташоване місто Гома, в якому проживає близько двох мільйонів мешканців. Вчені будуть займатися вивченням і прогнозуванням майбутніх вивержень, щоб попередити місцеве населення про потенційну небезпеку.

“Зараз обидва вулкани поводять себе дуже тихо. Та лава, яку зараз можна побачити на Ньямлагіра, перебуває значно нижче рівня, який був раніше. В Ньїрагонго лавового озера не видно взагалі, а отже, ми чекаємо її повернення. Тоді можна буде зробити якісь прогнози, а коли це станеться – поки що невідомо”, – підсумував результат експедиції вулканолог Даріо Тедеско.

Нагадаємо, раніше #Букви писали, що на іспанському острові Ла-Пальма стався найпотужніший землетрус з початку виверження вулкана Камбре-В’єха. Сотні людей залишають острів. Загалом з 19 вересня потоки лави знищили 1500 будівель й охопили 600 гектарів землі.