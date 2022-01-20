Про таке розповіли в Національному антарктичному науковому центрі. 

Поблизу української станції живуть 2310 дорослих пінгвінів і 599 пташенят. Здебільшого на Галіндезі мешкають Субантарктичні пінгвіни, яких ще називають дженту (gentoo) або навіть “віслючки”. Останнє прізвисько їм надали через характерний крик, який вони видають майже цілодобово.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Навесні пінгвіни масово повертаються до станції й будують гнізда з камінчиків. Вони створюють пари та відкладають яйця, по черзі їх висиджують обоє батьків. 

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Проте цього року їхнє розмноження супроводжували постійна забита кригою акваторія та рекордні снігопади. Тому доступ до рачків криля був обмежений, а вони є їхньою їжею. Також біологи фіксували напади хижаків, через що кількість малюків менша, ніж попередніми роками. Ще зарано казати про демографічну ситуацію серед пінгвінів, підсумки можна буде зробити наприкінці сезону.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

“Попри все, пташенята ростуть та активно вивчають навколишній світ. Зовсім скоро вони почнуть збиратися в ясла і готуватимуться до дорослого життя”, – кажуть на станції. 

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Зазначимо, що з 18 видів пінгвінів мешкають в районі Антарктиди лише 12. Наприклад, дрібні жовтоокі пінгвіни мешкають у прибережній смузі лісу Нової Зеландії, ошатні магеланові зустрічаються на узбережжі Південної Америки, а чорноногі є корінними мешканцями Африки. Поблизу “Академіка Вернадського” живуть Субантарктичний пінгвін, пінгвін Аделі та Антарктичний пінгвін.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр