До Дня обізнаності про пінгвінів полярники зі станції "Академік Вернадський" підрахували кількість цих тварин, що мешкають поруч. Українські біологи нарахували майже 3 тисячі пінгвінів на острові Галіндез.

Про таке розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Поблизу української станції живуть 2310 дорослих пінгвінів і 599 пташенят. Здебільшого на Галіндезі мешкають Субантарктичні пінгвіни, яких ще називають дженту (gentoo) або навіть “віслючки”. Останнє прізвисько їм надали через характерний крик, який вони видають майже цілодобово.

Навесні пінгвіни масово повертаються до станції й будують гнізда з камінчиків. Вони створюють пари та відкладають яйця, по черзі їх висиджують обоє батьків.

Проте цього року їхнє розмноження супроводжували постійна забита кригою акваторія та рекордні снігопади. Тому доступ до рачків криля був обмежений, а вони є їхньою їжею. Також біологи фіксували напади хижаків, через що кількість малюків менша, ніж попередніми роками. Ще зарано казати про демографічну ситуацію серед пінгвінів, підсумки можна буде зробити наприкінці сезону.

“Попри все, пташенята ростуть та активно вивчають навколишній світ. Зовсім скоро вони почнуть збиратися в ясла і готуватимуться до дорослого життя”, – кажуть на станції.

Зазначимо, що з 18 видів пінгвінів мешкають в районі Антарктиди лише 12. Наприклад, дрібні жовтоокі пінгвіни мешкають у прибережній смузі лісу Нової Зеландії, ошатні магеланові зустрічаються на узбережжі Південної Америки, а чорноногі є корінними мешканцями Африки. Поблизу “Академіка Вернадського” живуть Субантарктичний пінгвін, пінгвін Аделі та Антарктичний пінгвін.