Відповідне відео опублікував системний адміністратор 25-ї УАЕ Євген Прокопчук.

За його словами, полярники вийшли у море у справах. Здалеку побачили спину кита, який спав. Та коли пропливали повз, то сполохали велетня.

Зазначається, аби зустріти кита треба мати вдачу.

“Всю зимівлю зустріти китів було для нас великою вдачею, а ось тепер ці чудові велетні в нас буквально за “кожним кутом”. Він був не дуже радий, що ви можете побачити на відео, а от ми – були в захваті!” – зазначив Євген Прокопчук.

Фото та відео: Євген Прокопчук