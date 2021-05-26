На острові Расмуссен, що поблизу станції "Академік Вернадський", на березі лежать рештки кита. Скільки він там знаходиться – точно невідомо, але його пам'ятають полярники першої української експедиції.

Про це розповідають у Національному антарктичному науковому центрі.

Цікаво, що тут збереглися не лише кістки, але й м’які тканини тварини.

“Звісно, вченим завжди було цікаво з’ясувати, що ж це за кит та який його вік. Лише за зовнішнім виглядом кісток зробити точний висновок було неможливо. І от нарешті науковці наблизилися до розгадування цієї таємниці: під час сезону-2021 біологи відібрали зразки тканин, які найближчим часом будуть відправлені на дослідження. Радіовуглецевий аналіз дозволяє встановити вік тварини, а аналіз білків – її вид”, – зазначають у Національному антарктичному науковому центрі.

Фото: Іван Парнікоза, Олександр Яровий, Анна Соіна

Проте дослідники мають кілька припущень.

Перше щодо віку: це може бути викопний зразок кита – так званий субфосильний. Якщо це підтвердиться, то зразок дозволить більше дізнатися про китів минулого, їхню генетику, зовнішній вигляд тощо.

Якщо ж рештки відносно нові, то кит може бути однією з жертв китобоїв, які активно полювали в цих водах у першій половині ХХ ст.

Друга гіпотеза щодо виду. За розмірами кісток можна припустити, що це рештки синього кита – найбільшої тварини на планеті. Їхня довжина може сягати 33 м, а вага – 190 тонн.

Цей вид дуже сильно постраждав від китобійного промислу у минулому столітті, а зустріти його зараз – велика рідкість.

Науковці зазначають, що зустріти синього кита в районі “Вернадського” ще не доводилося.

“Якщо ж з’ясується, що скелет належить саме синьому киту, це дозволить вченим зробити висновки про його поширення в минулому вздовж берегів Антарктиди та уточнити шляхи міграції. Підтвердити якусь з цих гіпотез мають результати аналізів”.

Нагадаємо, що на початку травня науковці української полярної експедиції помітили одразу двох китів-горбачів, що пропливали повз острів Галіндез, де розташована станція “Академік Вернадський”.