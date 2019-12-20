У День святого Миколая, вже за традицією, запалюються головні ялинки більшості українських міст. #Букви зібрали найяскравіші фото новорічних красунь.

Київ

У столиці України встановили ялинку заввишки понад 20 метрів. Вона прикрашена 800 іграшками та 3 км гірлянд. Навколо неї, на святковій площі, встановлені також великі іграшкові фігури українських козаків і головних героїв казки “Лускунчик”.

Вінниця

Вінницька ялинка встановила національний рекорд як найвища металоконструкція, що обертається навколо своєї осі. Її висота становить 29 метрів, а вага – понад 75 тонн.

Житомир

Цього року обласний центр прикрашає блакитна ялина заввишки 17 метрів. Її зрізали біля Житомирського ліцею № 25, тому що дерево росло поряд з будівлею і могло завдати шкоди його фундаменту.

Запоріжжя

На головній площі обласного центру встановили 25-метрову штучну ялинку і ковзанку. Ялинку прикрасили тисячами кульок і різноманітними ілюмінаціями.

Львів

Головну ялинку Львова цього року не стали прикрашати іграшками. На ній — лише гірлянди та ілюмінації. Крім того, навколо центрального новорічного дерева збільшили кількість ярмаркових будиночків і встановили сцену, де до завершення різдвяно-новорічних свят відбуватимуться концерти та тематичні заходи.

Одеса

Головну ялинку міста, яка розташована на Думській площі, охороняють Лускунчик і Мишачий король.

Ця штучна ялинка прикрашає Думську площу вже сьомий рік поспіль. Висота новорічної красуні становить 20 метрів, а діаметр основи – 9 м. Ялинка складається з металевого каркаса і штучної хвої італійського виробництва, а прикрашена гірляндами та дюролайтом (прозорий шнур з розміщеними всередині світлодіодами), загальна протяжність яких становить майже чотири кілометри. Загалом у штучне дерево вмонтовано сто тисяч світлодіодів.

Полтава

Головна ялинка Полтави теж штучна, її висота сягає 20 м. Новорічне дерево оточує намет з гірлянд, діаметр якого 40 м. Всередині розмістили фігури оленів з саньми та сніговика, які також підсвічуються гірляндами.

Тернопіль

Тернопільська ялинка складається з металевого каркаса і штучної хвої. Частина гірлянд на ялинці нова, а частина залишилася з попередніх років. Цього року особливістю ялинки є ілюмінація, яка може створювати різні візерунки й 3D малюнки.

Харків

Міську ялинку прикрашають майже 60 світлових кристалів, 70 світлодіодних куль, десь 200 іграшок у вигляді подарункових коробок, 700 куль і декоративних бус, 500 стробоскопів. На верхівці виблискує зірка 3х4 м, а внизу встановили чотириметрового Діда Мороза з саньми.