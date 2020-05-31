На полігоні "Алібей" в Одеській області 27-29 травня пройшов етап випробувань комплексу крилатих ракет "Нептун". Військові запустили дві ракети, успішно вразили дві цілі в Чорному морі.

Про це повідомляє портал “АрміяInform”.

Ракети випустили з інтервалом дві секунди по запрограмованому маршруті до двом цілям в Чорному морі.

” Завдяки спеціальному польотному завданню, кожна головка самонаведення ракети отримала координати цілей: курс, дальність польоту й час, який затрачається для захоплення кожної з цілей. Перша морська ціль перебувала на відстані 85 кілометрів, а друга – на відстані до 110 кілометрів. Відстань між ними становила понад 20 кілометрів, — розповідає Олег Коростельов. — Під час свого польотного шляху за 10–15 кілометрів до двох точок ураження ракети самостійно знизилися до 5 метрів над рівнем Чорного моря. Далі ракети розрахували оптимальну точку влучання, подолали шлях, який залишився, й знищили дві морські цілі”, – розповів гендиректор КБ “Луч” Олег Коростельов.

Фото: armyinform.com.ua

Боєприпасом для “Нептуна” служить новітня крилата ракета Р-360, яка здатна вражати надводні та надземні цілі на відстані понад 300 км.

Варто відзначити, що російські ЗМІ активно пишуть про ці випробування, нагадуючи, що раніше глава Ради національної безпеки України Олександр Турчинов назвав ракету “знищувачем Кримського мосту”.