19 квітня у всіх підрозділах операції Об'єднаних сил на Донбасі відзначили Великдень.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС в Facebook.

“Пасхальний ранок наші захисники зустріли в окопах на передовій, на бойових позиціях і в місцях несення служби. Десятки капеланів разом з віруючими військовослужбовцями піднесли молитву за повернення миру і процвітання країни, за здоров’я і благополуччя всього українського народу”, – йдеться в повідомленні.

Військових пригощали традиційними пасками, крашанками та писанками.

Фото: Пресцентр ООС