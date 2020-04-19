Про це повідомив пресцентр штабу ООС в Facebook.
“Пасхальний ранок наші захисники зустріли в окопах на передовій, на бойових позиціях і в місцях несення служби. Десятки капеланів разом з віруючими військовослужбовцями піднесли молитву за повернення миру і процвітання країни, за здоров’я і благополуччя всього українського народу”, – йдеться в повідомленні.
Військових пригощали традиційними пасками, крашанками та писанками.
Фото: Пресцентр ООС
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