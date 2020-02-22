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Колекція створена під арт-керівництвом українського художника Вови Воротнева.

Вона складається з кольорових толстовок, футболок, об’ємних шарфів і кепок з логотипом.

За даними видання DTF Magazine, мотиви принтів взяті з українських періодичних видань 1920-30-х років – серед них журнали “Нова Ґенерація”, харківський “Гарт” і львівський “Альманах лівого мистецтва”. Натхненням також стали ескізи театральних костюмів Анатоля Петрицького до постановки “Вій” і постер першого українського ігрового кіно “Ентузіязм: Симфонія Донбасу” режисера Дзиги Вертова.

“Метою колекції стала актуалізація маловідомих символів українського молодого мистецтва столітньої давності серед української і світової молоді”, – зазначили в Syndicate.