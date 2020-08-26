Київ долучився до міжнародної правозахисної ініціативи #BelarusWatch. В рамках акції будівлю "Українського дому" на Хрещатику підсвітили кольорами прапора Білорусі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ввечері 26 серпня на вулиці Хрещатик, 2 у Києві пройшла акція правозахисної ініціативи #BelarusWatch на підтримку протестувальників у Білорусі, які вимагають відставки президента Олександра Лукашенка та проведення нових виборів у країні.

Дату проведення заходу було обрано не випадково — 26 років чинний президент Білорусі перебуває при владі. Аналогічні акції відбулися у 16 країнах світу.

На знак солідарності будівлю “Українського дому” було підсвічено кольорами біло-червоно-білого прапора, що став символом протестів у Білорусі. Раніше #Букви розповідали його історію.

Нагадаємо, що в Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.