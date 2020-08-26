Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Ввечері 26 серпня на вулиці Хрещатик, 2 у Києві пройшла акція правозахисної ініціативи #BelarusWatch на підтримку протестувальників у Білорусі, які вимагають відставки президента Олександра Лукашенка та проведення нових виборів у країні.
Дату проведення заходу було обрано не випадково — 26 років чинний президент Білорусі перебуває при владі. Аналогічні акції відбулися у 16 країнах світу.
На знак солідарності будівлю “Українського дому” було підсвічено кольорами біло-червоно-білого прапора, що став символом протестів у Білорусі. Раніше #Букви розповідали його історію.
Нагадаємо, що в Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
Протести спалахнули 9 серпня, у день проведення виборів. Від першого дня протестів у Києві проходять акції солідарності з білорусами. Зокрема, 16 серпня в центрі Киева на Михайлівській площі відбулася хода на підтримку білоруського народу.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.
- У суботу, 15 серпня, в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.
- 18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.
- 19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.