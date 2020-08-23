Про це розповідають #Букви.

Так, на площі Конституції біля будівлі парламенту зібралися народні депутати, члени Кабінету Міністрів. Почав церемонію підняття прапора голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

“У кожної держави є свої символи. Це те, що допомагало рухатися вперед, символізувало державність. В України теж є свої символи: герб, гімн і державний прапор. Саме сьогодні ми святкуємо День державного прапора України. Цей прапор завжди нагадував нам, що Україна – мирна держава. Його дві смуги символізували дві головні речі для будь-якого народу: синє мирне небо і родючі землі”, – сказав Разумков.

Він також нагадав, що саме з цим прапором українські військові захищають територіальну цілісність держави.

“І саме це є тим викликом, що стоїть сьогодні перед нашою країно. Але я впевнений, що ми мужньо пройдемо всі виклики, що стоять і ще будуть стояти перед нами, і зможемо зробити все, щоб наш жовто-блакитний прапор знову символізував мир, досягнення, добробут в нашій успішній і процвітаючій державі”, – зазначив голова ВР.

Фото: Ян Доброносов, #Букви