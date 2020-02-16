До Дня святого Валентина британське видання Daily Mail склало список з десяти маловідомих найбільш романтичних місць на планеті. Очолює ТОП-10 "Тунель кохання", який знаходиться в Україні.

Список оприлюднено на сайті видання.

“Тунель кохання” розташований біля селища Клевань, в Рівненській області, на відрізку залізничної колії, що веде від Клевані до селища Оржів.

Він є ботанічним феноменом: зелений тунель у лісовому масиві довжиною близько 4 км, створений заростями дерев і кущів, які сплелися між собою і створили своєрідну арку. Це місце паломництва туристів і пар закоханих.

“Відвідувачі можуть здійснити одноденні поїздки сюди як зі Львова, так і з Києва… Згідно з легендою, бажання, загадане в тунелі, збудеться, якщо пройти його до самого кінця”, – зазначає Daily Mail.

ТОП-10 маловідомих романтичних місць виглядає наступним чином:

1. “Тунель кохання” в Клевані (Україна).

2. Статуя Алі і Ніно в Батумі (Грузія). Скульптура примітна тим, що кожного вечора фігури Алі і Ніно, змінюючи положення кожні десять хвилин, повільно рухаються назустріч один одному, доти, доки не зіллються в одне ціле.

3. Дерева кохання на мосту Лужкова в Москві (Росія). Міст розташований в 20 хвилинах ходу від Червоної площі в Москві. На ньому знаходяться металеві скульптури – “дерева кохання”, на яких пари можуть вішати “замки на щастя”.

4. Хвилеріз у Пярну (Естонія). Місцева легенда свідчить, що якщо пройтися по ньому, тримаючись за руки з коханою людиною, і поцілуватися в кінці, то ви будете разом назавжди.

5. Храм Ясуї Компіра-гу в Кіото (Японія). Це невелика одноповерхова будівля, розташована в туристичній зоні Кіото. Туди часто приходять закохані пари, які бажають зміцнити стосунки. Для цього вони купують аркуші паперу, скріплюють їх і повзуть по спеціальному тунелю під каменем від входу до виходу.

6. Алея поцілунків в Гуанахуато (Мексика). Романтичну репутацію цьому місцю надала місцева легенда про мексиканських Ромео і Джульєтту. За переказами двоє закоханих з ворогуючих сімей вночі організовували зустрічі в провулку. Одного разу батько дівчини дізнався про це, і закохані загинули. Існує переказ, що примари молодих людей благословляють пари, якщо вони цілуються в провулку.

7. Мурал “Любовний лист для тебе” у Філадельфії (США). Це більш ніж 50 зображень, об’єднаних в єдине любовне послання. Мурал був створений художником Стівом Пауерсом.

8. Меморіал “Зворушлива пара” в Томпсон-парку, Лавленд, Колорадо (США). На ньому зображені Тед і Мейбл Томпсон, які тримаються за руки. Ця пара була засновницею міської програми пересилки “валентинок”.

9. Статуя “Місце зустрічі”, Лондон (Великобританія). Знаходиться на вокзалі Сент-Панкрас в Лондоні. Статуя зображує двох закоханих, які обіймаються. Раніше вона входила до списку найромантичніших місць у світі, складеного Lonely Planet.

10. Мурал “Я люблю тебе” в Парижі (Франція). Знаходиться в п’яти хвилинах від площі Тертр в паризькому районі Монмартр. Мурал площею 40 квадратних метрів складається з 612 синіх плиток з написом “Я люблю тебе” 250 мовами.