Сьогодні в Україну прийшли хуртовини і морози, а в деяких містах замість обіцяного снігу ллє дощ.

#Букви подивилися, яка ситуація в різних містах країни.

Київ

У ніч на 5 лютого в Києві випав сніг – комунальні служби вивели на вулиці техніку. Зараз снігопаду немає, а частина снігу вже розтанула.

З ранку на дорогах столиці утворилися затори. Рух в районі Південного моста, моста Патона, Дарницького та Північного моста. Тягучки були в районі Подолу, на проспекті Перемоги, Набережному шосе.

На перехресті вулиць Франка та Хмельницького в центрі Києва впало дерево.

Його оперативно прибрали:

Житомир

Дніпро

У Дніпропетровській області синоптики сьогодні також обіцяють сніг, але поки в обласному центрі йде тільки дощ. Про це повідомляє місцеве видання “Інформатор”.

Фото: Руслана Левенка

Одеса

24 населених пункти Одеської області знеструмлені внаслідок негоди.

У самій Одесі через сильний дощ кілька вулиць опинилися підтопленими.

Фото: “Думська”

Харківська область

Селище Докучаєвське в Харківській області, Харківський національний аграрний університет.

У самому обласному центрі за ніч випало 3 см снігу.

Вінниця

У місті з ранку працює снігоприбиральна техніка. Водіїв просять не залишати автомобілі на узбіччях, щоб якісно прибрати дороги.

Фото: #Букви

Рівненська область

Снігопад почався ще вчора. А сьогодні протягом дня синоптики прогнозують помірний сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру до 15-20 м/с, утворення снігового покриву 5-8 см.

Гора Піп Іван Чорногірський

Станом на 11:30 5 лютого на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер північно-західний, 14-15 м / с, температура навколишнього середовища -10 °C. Дуже слабка видимість.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Буковель

Курортне селище Буковель засипає снігом. Зараз температура повітря там становить – 5 °C, сильні пориви вітру до 25 м/с.