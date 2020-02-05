#Букви подивилися, яка ситуація в різних містах країни.

Київ

У ніч на 5 лютого в Києві випав сніг – комунальні служби вивели на вулиці техніку. Зараз снігопаду немає, а частина снігу вже розтанула.

З ранку на дорогах столиці утворилися затори. Рух в районі Південного моста, моста Патона, Дарницького та Північного моста. Тягучки були в районі Подолу, на проспекті Перемоги, Набережному шосе.

кпи_снег в киеве

КПИ. Фото: Оксана Нікітіна/Instagram

снег_майдан незалежности

Фото: valeriyblyus/Instagram

На перехресті вулиць Франка та Хмельницького в центрі Києва впало дерево.

Фото: Volodymyr M. Drabchuk

Його оперативно прибрали:

Volodymyr M. Drabchuk

Житомир

житомир_снег_5 февраля

Фото: zhitomir_online/Instagram

Житомир_снегопад

Фото: zhitomir_online/Instagram

Дніпро

У Дніпропетровській області синоптики сьогодні також обіцяють сніг, але поки в обласному центрі йде тільки дощ. Про це повідомляє місцеве видання “Інформатор”.

Днепр_5 февраля_дождь

Фото: Руслана Левенка

Одеса

24 населених пункти Одеської області знеструмлені внаслідок негоди.

У самій Одесі через сильний дощ кілька вулиць опинилися підтопленими.

Фото: “Думська”

 

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Трасса Одесса-Киев.❄️🌨️☃️ Шото намечается 🌨🌨🌨 А вы как думаете ❓😊🌨

Допис, поширений 😊Одесса замечательная😊 (@odessa_is_wonderful)

Харківська область

Селище Докучаєвське в Харківській області, Харківський національний аграрний університет.

Хнау

Фото: arkadiy_sanych/Instagram

У самому обласному центрі за ніч випало 3 см снігу.

харьков_снег_5 февраля

Фото: suspilne.kharkiv/Instagram

харьков_снег_5 февраля

Фото: suspilne.kharkiv/Instagram

Вінниця

У місті з ранку працює снігоприбиральна техніка. Водіїв просять не залишати автомобілі на узбіччях, щоб якісно прибрати дороги.

Фото: #Букви

Рівненська область

Снігопад почався ще вчора. А сьогодні протягом дня синоптики прогнозують помірний сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру до 15-20 м/с, утворення снігового покриву 5-8 см.

 

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❄🚗👍 Білі мухи…і зимова шина. #дорога #зима #білімухи #сніг #лютий #winter #winterway

Допис, поширений Шиномонтаж ТТС Вербицького 1 (@tts_verbitskogo1)

Гора Піп Іван Чорногірський

Станом на 11:30 5 лютого на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер північно-західний, 14-15 м / с, температура навколишнього середовища -10 °C. Дуже слабка видимість.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Буковель

Курортне селище Буковель засипає снігом. Зараз температура повітря там становить – 5 °C, сильні пориви вітру до 25 м/с.

буковель

Фото: tregub_valeriy/Instagram