#Букви подивилися, яка ситуація в різних містах країни.
Київ
У ніч на 5 лютого в Києві випав сніг – комунальні служби вивели на вулиці техніку. Зараз снігопаду немає, а частина снігу вже розтанула.
З ранку на дорогах столиці утворилися затори. Рух в районі Південного моста, моста Патона, Дарницького та Північного моста. Тягучки були в районі Подолу, на проспекті Перемоги, Набережному шосе.
На перехресті вулиць Франка та Хмельницького в центрі Києва впало дерево.
Його оперативно прибрали:
Житомир
Дніпро
У Дніпропетровській області синоптики сьогодні також обіцяють сніг, але поки в обласному центрі йде тільки дощ. Про це повідомляє місцеве видання “Інформатор”.
Фото: Руслана Левенка
Одеса
24 населених пункти Одеської області знеструмлені внаслідок негоди.
У самій Одесі через сильний дощ кілька вулиць опинилися підтопленими.
Фото: “Думська”
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Трасса Одесса-Киев.❄️🌨️☃️ Шото намечается 🌨🌨🌨 А вы как думаете ❓😊🌨
Харківська область
Селище Докучаєвське в Харківській області, Харківський національний аграрний університет.
У самому обласному центрі за ніч випало 3 см снігу.
Вінниця
У місті з ранку працює снігоприбиральна техніка. Водіїв просять не залишати автомобілі на узбіччях, щоб якісно прибрати дороги.
Фото: #Букви
Рівненська область
Снігопад почався ще вчора. А сьогодні протягом дня синоптики прогнозують помірний сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру до 15-20 м/с, утворення снігового покриву 5-8 см.
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❄🚗👍 Білі мухи…і зимова шина. #дорога #зима #білімухи #сніг #лютий #winter #winterway
Гора Піп Іван Чорногірський
Станом на 11:30 5 лютого на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер північно-західний, 14-15 м / с, температура навколишнього середовища -10 °C. Дуже слабка видимість.
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Буковель
Курортне селище Буковель засипає снігом. Зараз температура повітря там становить – 5 °C, сильні пориви вітру до 25 м/с.