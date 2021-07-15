Більше 5000 жителів Афін вийшли на мітинг, щоб висловити протест проти грецької програми щеплень від коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Протестувальники зібралися біля будівлі парламенту, розмахували грецькими прапорами і дерев’яними хрестами. Вони закликали прем’єра Кіріакоса Міцотакіса піти у відставку.

Недавнє опитування, проведене Pulse для Skai TV, показало, що більшість греків мають намір зробити собі щеплення, і більшість висловилися за обов’язкову вакцинацію для деяких верств населення.

Зазначається, що близько 41% греків повністю вакциновані.

У понеділок уряд видав постанову про обов’язкову вакцинацію медичних працівників і персоналу будинків для людей похилого віку.

“Кожна людина має право вибору. Ми вирішили, що уряд не обирає для нас”, – сказав Фейдон Воволіс, кардіолог, який поставив під сумнів наукові дослідження щодо носіння захисних масок та дії вакцини.

У Греції з початку пандемії зафіксовано понад 444,7 тис. випадків COVID-19, з яких 12 782 смертей. У середу зафіксували майже 3000 нових заражень.