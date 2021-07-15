Про це повідомляє агентство Reuters.
Протестувальники зібралися біля будівлі парламенту, розмахували грецькими прапорами і дерев’яними хрестами. Вони закликали прем’єра Кіріакоса Міцотакіса піти у відставку.
Недавнє опитування, проведене Pulse для Skai TV, показало, що більшість греків мають намір зробити собі щеплення, і більшість висловилися за обов’язкову вакцинацію для деяких верств населення.
Зазначається, що близько 41% греків повністю вакциновані.
У понеділок уряд видав постанову про обов’язкову вакцинацію медичних працівників і персоналу будинків для людей похилого віку.
“Кожна людина має право вибору. Ми вирішили, що уряд не обирає для нас”, – сказав Фейдон Воволіс, кардіолог, який поставив під сумнів наукові дослідження щодо носіння захисних масок та дії вакцини.
У Греції з початку пандемії зафіксовано понад 444,7 тис. випадків COVID-19, з яких 12 782 смертей. У середу зафіксували майже 3000 нових заражень.
- Раніше повідомлялося, що у Греції оголосили про посилення коронавірусних обмежень через зростання кількості нових випадків зараження COVID-19.