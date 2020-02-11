Про це повідомляє The Associated Press.
Сніг випав вперше за 12 років.
Жителі міста фотографували сніг, робили селфі, а діти грали в парках в сніжки. Але згодом сніг розтанув.
Ірак пережив місяці заворушень, починаючи з антиурядового протестного руху, що охопив країну в жовтні, і вбивства високопоставленого іранського генерала в Багдаді на початку січня. Більше 500 людей загинули в ході акцій протесту.
На центральній міській площі Тахрір, епіцентрі мітингів, учасники протесту скористалися моментом, щоб поспостерігати за снігопадом, і струшували сніг зі своїх наметів.
Фото: AP Photo/Hadi Mizban/Ali Abdul Hassan
Снігопад є звичайним явищем в гірському північному регіоні Іраку, але дуже рідко в Багдаді. Останній раз столиця бачила сніг у 2008 році.
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