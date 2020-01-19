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У «Борисполі» почалася церемонія прощання із загиблими українцями рейсу МАУ

В аеропорту "Бориспіль" почалася церемонія прощання з одинадцятьма українцями, які загинули в авіакатастрофі рейсу PS752 в небі над Тегераном 8 січня.

Неділя, 19 січня 2020, 13:20

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Близько опівдні автомобілі з тілами українців перевезли з терміналу D до терміналу B.

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На вулиці зібралися родичі загиблих, співробітники аеропорту і компанії МАУ: пілоти, ботпровідникі. Прийшли попрощатися і звичайні громадяни.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Сьогодні, 19 січня, в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з 11 тілами, в тому чіслі і екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня був збитий в небі над Тегераном.

  • 8 січня згодом після зльоту з аеропорту Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
  • Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
  • 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
  • Завершено ідентифікацію тіл громадян України, які загинули в катастрофі літака Boeing 737 в Ірані внаслідок ракетної атаки.
  • Президент авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) Євген Дихне закликав українців долучитися до прощання з загиблими в авіакатастрофі в Ірані.
Теги: авіакатастрофа, Іран, МАУ

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