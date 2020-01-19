У «Борисполі» почалася церемонія прощання із загиблими українцями рейсу МАУ

В аеропорту "Бориспіль" почалася церемонія прощання з одинадцятьма українцями, які загинули в авіакатастрофі рейсу PS752 в небі над Тегераном 8 січня.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Близько опівдні автомобілі з тілами українців перевезли з терміналу D до терміналу B.

На вулиці зібралися родичі загиблих, співробітники аеропорту і компанії МАУ: пілоти, ботпровідникі. Прийшли попрощатися і звичайні громадяни.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Сьогодні, 19 січня, в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з 11 тілами, в тому чіслі і екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня був збитий в небі над Тегераном.