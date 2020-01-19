У «Борисполі» почалася церемонія прощання із загиблими українцями рейсу МАУ

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Близько опівдні автомобілі з тілами українців перевезли з терміналу D до терміналу B.
На вулиці зібралися родичі загиблих, співробітники аеропорту і компанії МАУ: пілоти, ботпровідникі. Прийшли попрощатися і звичайні громадяни.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Сьогодні, 19 січня, в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з 11 тілами, в тому чіслі і екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня був збитий в небі над Тегераном.
- 8 січня згодом після зльоту з аеропорту Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Завершено ідентифікацію тіл громадян України, які загинули в катастрофі літака Boeing 737 в Ірані внаслідок ракетної атаки.
- Президент авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) Євген Дихне закликав українців долучитися до прощання з загиблими в авіакатастрофі в Ірані.