У центрі Києва на Майдані Незалежності з'явилися величезні проліски з бетону.

Про це повідомляє видання “Хмарочос”.

Комунальники встановили скульптуру з бетонних пролісків вранці 4 березня. Її розмістили на клумбі, де раніше знаходилася фотозона I love Kyiv.

У центрі композиції – велика квітка, навколо неї сім менших.

Як повідомляє видання “Сьогодні”, арт-об’єкт встановлювали “під наглядом дизайнера від комунального підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району”.

Нова фотозона є подарунком “всім киянкам і гостям столиці до свята весни – 8 березня”.

Підходи до клумби планується вимостити мармуровою крихтою. Перед бетонними пролісками також повинні висадити живі квіти (тюльпани і гіацинти), але тільки якщо вони “будуть вписуватися в загальну композицію”.

Як повідомляє видання “Інформатор”, повністю інсталяцію планують завершити до 6 березня. Після цього всі бажаючі зможуть зробити фото на тлі бетонних квітів.

Раніше на цьому місці розташовувалася фотозона – літери I love Kyiv, встановлені в 2017 році. Минулого року їх демонтували після того, як вони були пошкоджені вандалами. Комунальники ще сподіваються відремонтувати попередню фотозону.