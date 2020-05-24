24 травня на Майдані Незалежності почалася акція "Стоп реванш" проти "капітулянтської політики Зеленського та його підігрування проросійським реваншистам".

Про це розповідає кореспондент #Букв.

Біля стели на Майдані встановили сцену з апаратурою.

До акції приєдналися кілька сотень киян. Деякі тримають в руках національні прапори, а також прапори партій “Демократична Сокира” і “Національного корпусу”.

Організатори мітингу в Facebook-анонсі попросили учасників строго дотримуватися карантинних обмежень – носити маски та дотримуватися соціальну дистанцію.

Фото: Євген Войніч, #Букви

На акцію прийшла народна депутатка від “Європейської Солідарності” Софія Федина.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Варто зазначити, що аналогічні акції сьогодні пройдуть в 27 містах України.