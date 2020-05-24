Про це розповідає кореспондент #Букв.
Біля стели на Майдані встановили сцену з апаратурою.
До акції приєдналися кілька сотень киян. Деякі тримають в руках національні прапори, а також прапори партій “Демократична Сокира” і “Національного корпусу”.
Організатори мітингу в Facebook-анонсі попросили учасників строго дотримуватися карантинних обмежень – носити маски та дотримуватися соціальну дистанцію.
Фото: Євген Войніч, #Букви
На акцію прийшла народна депутатка від “Європейської Солідарності” Софія Федина.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Варто зазначити, що аналогічні акції сьогодні пройдуть в 27 містах України.
- У центрі Києва, де запланована акція протесту до річниці президентства Володимира Зеленського, посилили заходи безпеки.