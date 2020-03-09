Сьогодні, 9 березня, кияни та члени різних організацій зібралися в центрі столиці, щоб відсвяткувати 206-й день народження великого поета Тараса Шевченка.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Це щорічна акція.

Цього року її організаторами виступили Громадський Рух “Українська Патріотична Альтернатива” (в складі: Конгресу українських націоналістів, Української партії, УНА-УНСО, Громадської організації “Народний Рух України”, Всеукраїнського товариства “ПРОСВІТА” імені Тараса Шевченка, Спілки офіцерів України, ОУН (д), ВОВ, МГО Соловецьке братство) та Українська Республіканська Партія, Українська Національна Рада та ін.

Люди зібралися в парку Шевченка: поклали квіти до пам’ятника Кобзарю, читали вірші, хор співав пісні.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви