Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Це щорічна акція.
Цього року її організаторами виступили Громадський Рух “Українська Патріотична Альтернатива” (в складі: Конгресу українських націоналістів, Української партії, УНА-УНСО, Громадської організації “Народний Рух України”, Всеукраїнського товариства “ПРОСВІТА” імені Тараса Шевченка, Спілки офіцерів України, ОУН (д), ВОВ, МГО Соловецьке братство) та Українська Республіканська Партія, Українська Національна Рада та ін.
Люди зібралися в парку Шевченка: поклали квіти до пам’ятника Кобзарю, читали вірші, хор співав пісні.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- 9 березня 2020 року минає 206 років від дня народження Тараса Шевченка.
- # Букви зібрали кавери на поезію Шевченка.