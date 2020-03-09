Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Це щорічна акція.

Цього року її організаторами виступили Громадський Рух “Українська Патріотична Альтернатива” (в складі: Конгресу українських націоналістів, Української партії, УНА-УНСО, Громадської організації “Народний Рух України”, Всеукраїнського товариства “ПРОСВІТА” імені Тараса Шевченка, Спілки офіцерів України, ОУН (д), ВОВ, МГО Соловецьке братство) та Українська Республіканська Партія, Українська Національна Рада та ін.

Люди зібралися в парку Шевченка: поклали квіти до пам’ятника Кобзарю, читали вірші, хор співав пісні.

206-річниця від дня народження Тараса Шевченка 206-річниця від дня народження Тараса Шевченка

206-річниця від дня народження Тараса Шевченка

206-річниця від дня народження Тараса Шевченка

206-річниця від дня народження Тараса Шевченка

206-річниця від дня народження Тараса Шевченка

206-річниця від дня народження Тараса Шевченка

206-річниця від дня народження Тараса Шевченка

206-річниця від дня народження Тараса Шевченка 206-річниця від дня народження Тараса Шевченка

206-річниця від дня народження Тараса Шевченка

206-річниця від дня народження Тараса Шевченка

206-летие со дня рождения Тараса Шевченко

206-летие со дня рождения Тараса Шевченко

206-летие со дня рождения Тараса Шевченко

206-летие со дня рождения Тараса Шевченко

206-летие со дня рождения Тараса Шевченко

Фото: Олександр Кужельний, #Букви