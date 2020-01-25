У суботу ввечері, 25 січня, в центрі Києва відбулася смолоскипна хода, яка була присвячена пам'яті героїв Крут.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

В акції взяли участь представники ВО “Свобода” та молодіжної військово-спортивної організації “Сокіл”.

Вони пройшли маршем від станції метро “Арсенальна” до Аскольдової могили. Там учасники ходи вшанували пам’ять героїв Крут.

Як відомо, 29 січня відбувся легендарний бій під Крутами. Він тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під керівництвом Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків “Вільного козацтва”, яких було близько 400.

Втрати українських військ під Крутами оцінюють в 70-100 загиблих. У цьому бою вони призупинили наступ більшовиків.

Перед смолоскипною ходою на Арсенальній площі в Києві відбулася видовищна реконструкція бою за завод “Арсенал”. Бій тривав саме на цьому місці в січні 1918 року між військами УНР і проросійськими більшовиками. Тоді, як і сьогодні, Україна відстоювала свою незалежність.