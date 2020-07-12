Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зараз всі під’їзди до будинку перекриті.
На місці знаходиться газова служба, працює три екіпажі пожежних.
За словами очевидців, займання виникло на третьому поверсі, але потім вогонь перекинувся на дах і балкон другого поверху.
На першому поверсі будинку знаходяться ресторани “Тьотя Мотя” і піцерія “Оліо”. Відвідувачів і персонал евакуювали, шматки даху летять на літні майданчики закладів.
З усього будинку рятувальники розбирають дах.
Фото: Анастасія Печенюк, #Букви
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