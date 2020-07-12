Сьогодні вранці, 12 липня, в триповерховому житловому будинку за адресою Буніна, 35 (кут Олександрівського проспекту) сталася пожежа.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зараз всі під’їзди до будинку перекриті.

На місці знаходиться газова служба, працює три екіпажі пожежних.

За словами очевидців, займання виникло на третьому поверсі, але потім вогонь перекинувся на дах і балкон другого поверху.

На першому поверсі будинку знаходяться ресторани “Тьотя Мотя” і піцерія “Оліо”. Відвідувачів і персонал евакуювали, шматки даху летять на літні майданчики закладів.

З усього будинку рятувальники розбирають дах.

Фото: Анастасія Печенюк, #Букви