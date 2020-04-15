У місті Дніпро перед входом на територію Свято-Пантелеймонівської церкві, священик якої порушив карантин на Вербну неділю, вирили траншею, нібито для того, щоб витягти снаряд часів Другої світової війни.

Про це повідомляє місцеве видання “ВГороде”.

Раніше повідомлялося, що священик цієї церкви на Вербну неділю причащав сотні прихожан із однієї ложечки.

На це відреагував мер Дніпра Борис Філатов.

Він написав, щоб “кретин (священик) з Тополя (житловий масив Дніпра, де розташована церква)” готувався.

Після цього виявилося, що прямо перед воротами церковної території нібито знайшли снаряд часів Другої світової війни. Знайшли його після того, як заступник мера Дніпра Михайло Лисенко написав, що “технічний дух водоканалу” повідомив йому, що швидше за все уздовж цього храму на глибині в півтора метри почала текти холоднокатана труба. Коли трубу розкопали, то в траншеї знайшли снаряд.

У коментарі до цього посту Філатов написав, що “до цього неподобства не причетний”.

Відповідне повідомлення опублікували на сайті облуправління ГСЧС: “У Дніпрі під час проведення земельних робіт на вулиці Панікахи Шевченківського району виявлено застарілий артилерійський снаряд калібру 76 мм”.

За словами інспектора прес-служби Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Лариси Копиленко, співробітники міськради звернулися до правоохоронців з проханням забезпечити безпеку під час вилучення снаряда.

Таким чином, тепер один з двох заїздів в храм розрито й огороджено. Другий підхід поки що відкрито. На воротах вивісили записку із закликом дотримуватися карантинних заходів.