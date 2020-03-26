25 березня в Єгипті розпочали дезінфекцію пірамід та інших історичних туристично привабливих пам'яток в рамках боротьби з коронавірусною інфекцією в країні.

Про це повідомляє міністерство туризму і старожитностей Єгипту.

Зокрема, було продезінфіковано історичні об’єкти в Луксорі і Гізі, де найчастіше бувають туристи.

Під час дезінфекції оброблялися всі поверхні, входи і виходи, коридори, бібліотеки, архіви, офісні та адміністративні будівлі, кімнати охорони і так далі.

У повідомленні зазначили, що заходи з дезінфекції планується проводити безперервно, протягом усього періоду карантину, який триватиме до кінця березня.