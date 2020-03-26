Про це повідомляє міністерство туризму і старожитностей Єгипту.
Зокрема, було продезінфіковано історичні об’єкти в Луксорі і Гізі, де найчастіше бувають туристи.
Під час дезінфекції оброблялися всі поверхні, входи і виходи, коридори, бібліотеки, архіви, офісні та адміністративні будівлі, кімнати охорони і так далі.
У повідомленні зазначили, що заходи з дезінфекції планується проводити безперервно, протягом усього періоду карантину, який триватиме до кінця березня.
- У Міністерстві закордонних справ розповіли, скільки українців вже повернулися з Єгипту після початку карантину через епідемію китайського коронавірусу.