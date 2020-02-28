#Букви розповідають, як все проходило.

Допит тривав близько шести годин. Порошенко прибув до ДБР вранці в супроводі адвокатів. Перед входом до будівлі Бюро його зустріли вітаннями й вигуками підтримки прихильники та колеги по партії.

Зокрема, підтримати Порошенка прийшли нардепи Ірина Геращенко, Володимир В’ятрович, Артур Герасимов, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ніна Южаніна, Ахтем Чийгоз.

Прихильники політика тримали плакати з написами: “Прислуга диявола”, “Ні репресіям!”, “Ланцюг реваншу”, “Державне бюро репресій” тощо. З динаміків час від часу лунала музика.

Також біля Бюро перебувала дівчина в українському національному одязі з наручниками на руках та заклеєним стрічкою ротом.

Перед тим, як зайти до ДБР, Порошенко виступив перед прихильниками. Він, зокрема, повідомив, що суд зобов’язав Бюро закрити справу, за якою його сьогодні викликали на допит.

“10 хвилин тому суддя Шевченківського суду прийняла рішення скасувати постанову слідчого про відмову нам в закритті кримінальної справи, за якою ми зараз запрошені на допит. Постанову скасовано. Суддя прийняла рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи в зв’язку з відсутністю події злочину. У мене немає жодних ілюзій. Вони знову будуть не виконувати рішення суду. Вони знову будуть виконувати вказівки з Банкової”, – наголосив Порошенко.

Він додав, що прийшов на допит до ДБР, “розуміючи, що це фарс” і “ознака політичних переслідувань”.

Своєю чергою, адвокат Порошенка – Ігор Головань уточнив, що його клієнта мають допитувати у справі про призначення суддів.

Після виборів сплинув вже майже рік, а жодне звинувачення проти Петра Порошенка не підтверджено. Це виявилося безпідставною брехнею. Проти п’ятого президента було сфабриковано майже 15 справ. За вказівкою Офісу Зеленського правоохоронні органи старанно риють, намагаючись щось знайти. Але жодних злочинів немає. Все більше людей розуміють, що президент Петро Порошенко діяв у чіткій відповідності до Конституції й законів України. Щодо чого заведені ці справи? Щодо Мінських угод, що дали змогу зупинити російський наступ і дали нам дорогоцінний час для розбудови армії. Щодо націоналізації “Приватбанку”, коли були врятовані гроші мільйонів вкладників, а Україна врятована від фінансового колапсу. Щодо наказу про контрнаступ, внаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу. Щодо наказів, спрямованих на збереження територіальної цілісності й суверенітету України у Керченській протоці. Все вказує на політичну вмотивованість справ проти Петра Порошенка. Народні депутати нашої фракції зібралися перед ДБР, щоб підтримати свого лідера. Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 27 лютого 2020 р.

Через певний час після того, як Порошенко пішов на допит, до будівлі Бюро прибув народний депутат Олександр Дубінський (“Слуга народу”). Нардеп повідомив у Facebook, що приїжджав “дати свідчення у справі про ухиляння Порошенка від сплати податків”, оскільки справа була відкрита за його заявою.

Виходив депутат із ДБР під вигуки “Ганьба!” і “Дубінський – чорт!”. Йому буквально довелося прориватися через натовп людей. Для того, щоб Дубінський зміг дістатися до автомобіля, поліція взяла його “в кільце”.

Як повідомляє “5 канал”, дісталося й знімальній групі “1+1”. Так, люди заважали включитися кореспондентам каналу і скандували “Брехуни!”.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/ddmX2X3xwbU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

БРЕ-ХУ-НИ!

На акции возле ГБР затроллили канал «Г+Г»

Теплый прием, несмотря на холодную погоду. pic.twitter.com/qfiy0TLtu8 — Aндрій ⚓ Луганський (@LugaBeg) February 28, 2020

Уже після 16:00 з будівлі ДБР вийшли адвокати Петра Порошенка – Ілля Новиков та Ігор Головань. Вони повідомили, що Порошенка допитували як свідка у двох кримінальних провадженнях, проте не уточнили, в яких саме.

Головань наголосив, що всі кримінальні провадження є політичним переслідуванням. Він також поінформував, що слідча ДБР Сергєєва, дії якої адвокати п’ятого президента оскаржили в Шевченківському районному суді Києва, пішла у відпустку. Саме до неї за рішенням Печерського суду повинні були здійснити привід Порошенка на допит.

“Я думаю, що мало в кого є сумніви, що звернення слідчих ДБР, які містяться в Шевченківському районі, саме до Печерського суду, відомого своїми одіозними рішеннями, це виключно штучний, протиправний і шахрайський метод. Саме тому ми оскаржили ухвали про привід. Ми пройшли всі наші національні етапи оскарження, і нам вже відкрита дорога до Європейського суду з прав людини. Ми звернулися до Вищої ради правосуддя. Крім того, ми звернулися до правоохоронних органів з вимогою притягнути осіб, які брали участь в організації цих неправосудних ухвал про привід, до встановленої законом відповідальності”, – наголосив Головань.

Варто відзначити, що сам Петро Порошенко за підсумками допиту коментарів не давав і до прихильників не вийшов.