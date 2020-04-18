В Єрусалимі, в храмі Гробу Господнього зійшов благодатний вогонь. В умовах карантину церемонія відбувалася нестандартно.

Цього року дійство відбувалося без паломників і при невеликій кількості священнослужителів.

Щорічно це відбувається у Велику Суботу, напередодні Великодня. Церемонію проводять грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви.

Сходження і виніс благодатного вогню символізують воскресіння Ісуса Христа.

Вперше за більше ніж 1200 років сходження благодатного вогню відбулося без участі віруючих і паломників.

Навколо храму і всередині нього дотримувалися заходів соціального дистанціювання. Священнослужителі були в засобах індивідуального захисту (в масках).

Фото: Ariel Schalit, AP

Традиційно, священний вогонь з’являється в кувуклії (Edicule) – невеликій каплиці, спорудженій, як вважається, над місцем поховання Ісуса. Вогонь зійшов під час молитви патріарха Єрусалимського Феофіла.

Після цього патріарх передав святиню клірикам, які запалили від неї зв’язки з 33 свічок – за віком Христа, коли він був розп’ятий.

Доставляти благодатний вогонь в церкви по всьому світу тепер будуть за особливою процедурою.

Делегації з різних країн прилетіли в Ізраїль і чекають передачі вогню в літаках. До трапу благодатний вогонь підвозитимуть кортежі ізраїльської поліції.

Згідно з переказами, рік, в який Благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім перед Страшним судом.