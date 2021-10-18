Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Серед загиблих — п’ятеро дітей. Кількість загиблих може збільшитися, оскільки багато людей вважаються зниклими безвісти.

Повінь змила кілька житлових будинків, а люди в районі Коттаям у штаті Керала виявилися відрізаними від цивілізації.

Коттаям та Ідуккі – два райони штату, що постраждали найбільше.

Xinhua/Uni

Зараз військові використовують вертольоти, аби доставити вантаж і персонал у постраждалі райони, де перебувають люди.

У неділю міністр штату Керала Пінараї Віджаян заявив, що тисячі людей були евакуйовані і у всьому штаті створено понад 100 тимчасових таборів для постраждалих.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родинам загиблих.

  • На початку жовтня у Лондоні сильний дощ спричинив збої на дорогах та залізницях у деяких районах. Також постраждали магазини та офіси.