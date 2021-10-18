Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Серед загиблих — п’ятеро дітей. Кількість загиблих може збільшитися, оскільки багато людей вважаються зниклими безвісти.

Повінь змила кілька житлових будинків, а люди в районі Коттаям у штаті Керала виявилися відрізаними від цивілізації.

#WATCH | Kerala: A house got washed away by strong water currents of a river in Kottayam's Mundakayam yesterday following heavy rainfall. pic.twitter.com/YYBFd9HQSp — ANI (@ANI) October 18, 2021

Коттаям та Ідуккі – два райони штату, що постраждали найбільше.

Зараз військові використовують вертольоти, аби доставити вантаж і персонал у постраждалі райони, де перебувають люди.

#HADROps #KeralaFloods Indian Air Force medium lift helicopters have been inducted for #floodrelief efforts in districts of #Kerala inundated due to heavy rains.#HarKaamDeshKeNaam pic.twitter.com/ZcwZRKyYZR — Indian Air Force (@IAF_MCC) October 17, 2021

У неділю міністр штату Керала Пінараї Віджаян заявив, що тисячі людей були евакуйовані і у всьому штаті створено понад 100 тимчасових таборів для постраждалих.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родинам загиблих.