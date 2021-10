Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Серед загиблих — п’ятеро дітей. Кількість загиблих може збільшитися, оскільки багато людей вважаються зниклими безвісти.

Повінь змила кілька житлових будинків, а люди в районі Коттаям у штаті Керала виявилися відрізаними від цивілізації.

#WATCH | Kerala: A house got washed away by strong water currents of a river in Kottayam's Mundakayam yesterday following heavy rainfall. pic.twitter.com/YYBFd9HQSp

— ANI (@ANI) October 18, 2021