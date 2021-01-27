В Індонезії, на острові Ява, почалася активність вулкана Мерапі. В небо вивергається стовп попелу, а розпечені уламки породи розлітаються в радіусі 1,5 км.

Про це повідомляє інформаційне агентство DPA.

За даними Центру досліджень і розробок технологій геологічних катастроф Індонезії, який стежить за вулканом, протягом чотирьох годин рано вранці середовища з вулкана викидалися пірокластичні потоки – швидко рухається суміш надзвичайно гарячих уламків гірської породи, газу і попелу.

Повідомлень про жертви не надходило, але армія і рятувальні служби приведені в підвищену готовність.

Раніше сотні жителів покинули свої будинки біля вулкана, але багато з тих пір вже повернулися.

Місцева влада заявила, що готова евакуювати жителів в разі сильного виверження.

Поки що в житлових районах не спостерігається попелястих дощів.

Фото: jogja.istimewa

Індонезія знаходиться на Тихоокеанському вогняному кільці, районі, відомому сейсмічними поштовхами, і налічує близько 128 активних вулканів.

Гора Мерапі висотою 2968 метрів викидалася кілька разів з 2018 року.

Його останнім смертоносне виверження відбулося в 2010 році, коли понад 340 людей загинули. Це найактивніший з 127 вулканів Індонезії.