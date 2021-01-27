Про це повідомляє інформаційне агентство DPA.
За даними Центру досліджень і розробок технологій геологічних катастроф Індонезії, який стежить за вулканом, протягом чотирьох годин рано вранці середовища з вулкана викидалися пірокластичні потоки – швидко рухається суміш надзвичайно гарячих уламків гірської породи, газу і попелу.
Повідомлень про жертви не надходило, але армія і рятувальні служби приведені в підвищену готовність.
Раніше сотні жителів покинули свої будинки біля вулкана, але багато з тих пір вже повернулися.
Місцева влада заявила, що готова евакуювати жителів в разі сильного виверження.
Поки що в житлових районах не спостерігається попелястих дощів.
Фото: jogja.istimewa
Індонезія знаходиться на Тихоокеанському вогняному кільці, районі, відомому сейсмічними поштовхами, і налічує близько 128 активних вулканів.
Гора Мерапі висотою 2968 метрів викидалася кілька разів з 2018 року.
Його останнім смертоносне виверження відбулося в 2010 році, коли понад 340 людей загинули. Це найактивніший з 127 вулканів Індонезії.
- На Гаваях у грудні 2020 року почав вивергатися один з найбільших і найактивніших вулканів островів – Кілауеа.