Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo.
Торнадо повалив безліч електричних стовпів, перевернув автомобілі, в тому числі і вантажні, зірвав дахи будинків. Близько 3200 домогосподарств в префектурі залишилися без електроенергії.
Метеорологи вивчають причини виникнення торнадо. Міська влада заявила, що три людини отримали легкі травми.
У неділю жителі міста прибирали скло і залишки черепиці.
- У березні американський штат Алабама накрила серія потужних торнадо, спровокувавши руйнування та загибель щонайменше п’яти людей.