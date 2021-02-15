В Карпатах у районі гори Гимба з 13 лютого рятувальники шукають зниклого туриста з Києва.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Закарпатській області.

В районі гори Гимба Міжгірського району 13 лютого заблукало двоє лижників, всі мешканці Києва. Одного з них вдалося знайти на наступний день. Стан його здоров’я – задовільний.

До пошуків другого лижника задіяли гелікоптер Мі-8 ДСНС України.

Фото: ДСНС України

15 лютого пошукові роботи продовжилися. Наразі додатково залучено особовий склад гірських пошуково-рятувальних відділень Спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич та ДСНС Львівщини. Загалом від ДСНС беруть участь 41 рятувальник та дев’ять одиниць техніки.

Крім того, киянина шукають 10 працівників лісової охорони та п’ять добровольців.

Нагадаємо, що рятувальники неодноразово заклики туристів не виходити у гори у період ускладнених погодних умов. Лише 13 лютого на Закарпатті загубилося 12 туристів.