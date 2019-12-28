Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Люди заблокували виїзди із СІЗО за допомогою сміттєвих баків.
Протестувальники виступають проти звільнення з-під варти “беркутівців” Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.
Біля воріт СІЗО зібралися десятки людей. Серед них є й шоумен Сергій Притула.
Варто зазначити, що активісти перевіряють автомобілі, які виїжджають із СІЗО, щоб в них не вивезли колишніх “беркутівців”.
Люди перевіряють автівки, що виїжджають з СІЗО
Обмін екс-«беркутівців»: люди під СІЗО перевіряють автівки, які виїжджають, на наявність у них «беркутівців»
Опубліковано Буквы Субота, 28 грудня 2019 р.
Під СІЗО також зібралися силовики. Вони в кілька рядів стоять біля його стін і виходів.
- Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей під час Революції Гідності. Так, суд ухвалив рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна. Їх звільнять із СІЗО під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
- Двох колишніх “беркутівців” Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка вивезли з-під Київського апеляційного суду броньовиком.