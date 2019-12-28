У Києві група активістів блокує виїзд автозаків із Лук'янівського СІЗО, де перебувають троє з п'яти екс-"беркутівців", обвинувачених у розстрілах на Майдані.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Люди заблокували виїзди із СІЗО за допомогою сміттєвих баків.

Протестувальники виступають проти звільнення з-під варти “беркутівців” Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.

Біля воріт СІЗО зібралися десятки людей. Серед них є й шоумен Сергій Притула.

Варто зазначити, що активісти перевіряють автомобілі, які виїжджають із СІЗО, щоб в них не вивезли колишніх “беркутівців”.

Люди перевіряють автівки, що виїжджають з СІЗО Обмін екс-«беркутівців»: люди під СІЗО перевіряють автівки, які виїжджають, на наявність у них «беркутівців» Опубліковано Буквы Субота, 28 грудня 2019 р.

Під СІЗО також зібралися силовики. Вони в кілька рядів стоять біля його стін і виходів.