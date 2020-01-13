Сьогодні, 13 січня, під стінами Держлісагентства України зібрався мітинг з вимогою припинити вирубку лісів в Карпатах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники мітингу заявляють, що тільки за останні 15 років в українських Карпатах суцільними рубками було знищено близько 130 тис. Га, що становить майже 8% лісової площі цього регіону.

Пікетувальники принесли сокири і бензопили, і почали пиляти і рубати дрова під вікнами Держлісагентства, вимагаючи зупинити “лесоцід в Карпатах і покарати лісників-бандитів, б’ють захисників лісу”.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви