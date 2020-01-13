Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Учасники мітингу заявляють, що тільки за останні 15 років в українських Карпатах суцільними рубками було знищено близько 130 тис. Га, що становить майже 8% лісової площі цього регіону.
Пікетувальники принесли сокири і бензопили, і почали пиляти і рубати дрова під вікнами Держлісагентства, вимагаючи зупинити “лесоцід в Карпатах і покарати лісників-бандитів, б’ють захисників лісу”.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- 21 листопада набув чинності закон про заборону суцільної вирубки лісу на схилах Карпат.