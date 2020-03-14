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У Києві пройшов Марш добровольців, на якому висунули ряд вимог до влади

Олександр Кужельний
Репортер

Сьогодні у Києві пройшов Марш патріотів та добровольців, на якому висунули ряд вимог до влади.

Субота, 14 березня 2020, 16:29

Фото: #Буквы

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Марш, на який вийшли тисячі людей, покликаний вшанувати пожертву добровольців, які захищають Україну від зовнішньої агресії. Також за мету  марш має  показати представникам влади, що велика частина суспільства не погоджується з тим зовнішньополітичним курсом, який було обрано.

Марш патріотів

Сьогодні українці відзначають День добровольця

Незважаючи на карантин, патріоти провели марш:

Сегодня украинцы отмечают День добровольца

Опубликовано Букви Суббота, 14 марта 2020 г.

 

Зранку учасники акції зібралися на Михайлівській площі, де пройшов молебень за полеглими.

Після цього колона пройшла через Майдан, вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою та Алеєю Героїв Небесної Сотні.

Слід зазначити, що під час маршу активісти озвучили свої вимоги до влади під Офісом президента Володимира Зеленського, серед яких:

1. Ні кроку назад.

2. Пріоритетний розвиток сектору оборони та сучасного озброєння українського війська.

3. Припинити політику капітуляції.

4. Ні “нормандії” без Криму.

5. Росія має   заплатити за руйнування на Донбасі та в Криму.

6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади на окупованих територіях.

7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів.

8. Повага і соціальні гарантії українському воїну.

9. Стоп реванш колаборантів та пропагандистів Кремля.

Кожну з вимог зустрічали оплесками та оваціями, а після їх оголошення люди почали скандувати “Зелю геть!”.

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Марш патріотів

Фото: #Букви

  • Раніше повідомлялося, що Тристороння контактна група на засіданні в Мінську, яке відбулося 11 березня, домовилася про створення органу, яким фіксується суб’єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”.
  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак завіряє, що консультативна рада в ТКГ, у складі якої будуть представники ОРДЛО, виконуватиме виключно дорадчі функції.
Теги: Kyiv, Київ, Зеленський, Київ, добровольцы, марш, требования

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