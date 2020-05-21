Сьогодні вранці родичі політв'язнів Кремля влаштували акцію під Офісом президента України в Києві.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Акція під назвою “Пане президенте, поговоріть з нами” була організована “Об’єднанням родичів політв’язнів Кремля”.

Родичі прийшли до ОПУ з портретами політв’язнів. Вони мають намір чекати зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

“Дружини, матері, діти українців, незаконно ув’язнених за політичними мотивами в Криму та Росії, вимагають від президента чесно розповісти чи відбудеться насправді обіцяний та довгоочікуваний “обмін” за формулою “всіх на всіх” і чи забере Україна політичних заручників Кремля з в’язниць Криму та РФ”, – зазначалося в анонсі акції.

Родичі політв’язнів скаржаться на відсутність комунікації з Офісом президента. Крім того, вони заявили, що держава припинила оплачувати послуги адвокатів для їхніх рідних, які незаконно утримуються у в’язницях РФ і Криму, а також не розглядає заяви на виділення матеріальної підтримки.

Організатори наголошують, що акція стала відповіддю “на повне ігнорування Офісом президента запитів рідних на отримання інформації про процес переговорів”.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

ДОВІДКА. “Об’єднання родичів політв’язнів Кремля” є неполітичним громадським рухом рідних політв’язнів, який бореться за їхнє звільнення в Україні та за кордоном, домагається захисту їхніх прав і свобод, а також реабілітації та соціалізації після звільнення.