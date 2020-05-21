Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Акція під назвою “Пане президенте, поговоріть з нами” була організована “Об’єднанням родичів політв’язнів Кремля”.

Родичі прийшли до ОПУ з портретами політв’язнів. Вони мають намір чекати зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

“Дружини, матері, діти українців, незаконно ув’язнених за політичними мотивами в Криму та Росії, вимагають від президента чесно розповісти чи відбудеться насправді обіцяний та довгоочікуваний “обмін” за формулою “всіх на всіх” і чи забере Україна політичних заручників Кремля з в’язниць Криму та РФ”, – зазначалося в анонсі акції.

Родичі політв’язнів скаржаться на відсутність комунікації з Офісом президента. Крім того, вони заявили, що держава припинила оплачувати послуги адвокатів для їхніх рідних, які незаконно утримуються у в’язницях РФ і Криму, а також не розглядає заяви на виділення матеріальної підтримки.

Організатори наголошують, що акція стала відповіддю “на повне ігнорування Офісом президента запитів рідних на отримання інформації про процес переговорів”.

Акція родичів політв'язнів на Банковій 21 травня_01

Акція родичів політв'язнів на Банковій 21 травня_02

Акція родичів політв'язнів на Банковій 21 травня_03

Акція родичів політв'язнів на Банковій 21 травня_04

Акція родичів політв'язнів на Банковій 21 травня_05

Акція родичів політв'язнів на Банковій 21 травня_06

Акція родичів політв'язнів на Банковій 21 травня_07

Акція родичів політв'язнів на Банковій 21 травня_08

Акція родичів політв'язнів на Банковій 21 травня_09

Акція родичів політв'язнів на Банковій 21 травня_10

Акція родичів політв'язнів на Банковій 21 травня_11

Фото: Євген Краєвий, #Букви

ДОВІДКА. “Об’єднання родичів політв’язнів Кремля” є неполітичним громадським рухом рідних політв’язнів, який бореться за їхнє звільнення в Україні та за кордоном, домагається захисту їхніх прав і свобод, а також реабілітації та соціалізації після звільнення.

  • Раніше повідомлялося, що комунікація між Офісом президента і родичами політв’язнів з приводу подальших обмінів полоненими припинилася, родичі готові пікетувати Банкову. Про це, зокрема, розповів #Буквам Ігор Котелянець, голова об’єднання сімей полонених Кремля, брат “кримського диверсанта” Євгенія Панова.