Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

“Сьогодні, 16 квітня, через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу. Ці конструкції використовують для виконання робіт із антикорозійного захисту металоконструкцій арки мосту”, – зазначив він.

Поворозник уточнив, що конструкції самого моста не пошкоджені, потерпілих немає.

Зараз виконуються роботи із відновленню тимчасових конструкцій риштувань.

Раніше в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій України попереджали про сильні пориви вітру в столиці.

“За даними Укргідрометцентру, 16 квітня по Києву пориви вітру 17-22 м/с”, – говорилося в повідомленні.

ДОВІДКА. Подільський мостовий перехід – комбінований мостовий перехід, який споруджується в Києві через річку Дніпро, двоярусна споруда, що складається з трьох мостів і естакад, які їх з’єднують. На верхньому ярусі будуть смуги для руху автомобільного транспорту, на нижньому – Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену. Міст має з’єднати Поділ іаз лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Загальна протяжність мостового переходу – близько 7,5 км.

Траса Подільського мостового переходу була позначена на всіх генеральних планах розвитку Києва останніх сорока років. Згідно з генеральним планом розвитку Києва до 2020 року, передбачено подальший розвиток всіх видів міського пасажирського транспорту з урахуванням будівництва даного мостового переходу.