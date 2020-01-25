Сьогодні, 25 січня, у Києві відбулася масштабна реконструкція бою за завод “Арсенал”.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Видовище на Арсенальній площі відбулося вже вчетверте. Бій за завод тривав саме на цьому місці у січні 1918 року між військами УНР та проросійськими більшовиками. Тоді, як і сьогодні Україна відстоювала свою незалежність.

Слід зазначити, що бій за “Арсенал” був одним з ключових для перемоги військ УНР над окупантом.

У заході взяли участь реконструктори в автентичному військовому одязі, а “воювали” вони гарматами, гвинтівками й кулеметами тих часів. Під час бою використовувались холості набої.