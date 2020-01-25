Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Видовище на Арсенальній площі відбулося вже вчетверте. Бій за завод тривав саме на цьому місці у січні 1918 року між військами УНР та проросійськими більшовиками. Тоді, як і сьогодні Україна відстоювала свою незалежність.
Слід зазначити, що бій за “Арсенал” був одним з ключових для перемоги військ УНР над окупантом.
У заході взяли участь реконструктори в автентичному військовому одязі, а “воювали” вони гарматами, гвинтівками й кулеметами тих часів. Під час бою використовувались холості набої.
- Раніше в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася панахида за захисниками Донецького аеропорту, яких за стійкість і хоробрість проросійські бойовики назвали “кіборгами”.