Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Організатор маршу ВО “Свобода”. Він приурочений до дня народження “Вождя і натхненника українців – Степана Бандери, чиї слова і дії стали дороговказом борцям-послідовникам за свободу української держави”.

Стартувала хода зі столичного парку Тараса Шевченка. Люди організованою колоною пройшлися до Майдану Незалежності.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Смолоскипна хода у центрі столиці

У Києві проходить марш, присвячені річниці народження лідера українських націоналістів Степана Бандери.

В Украине пройдут марши к годовщине рождения Степана Бандеры

Опубліковано Буквы Середа, 1 січня 2020 р.

В Украине сегодня отмечают день рождения Бандеры

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Біля будівлі Київради марш зупинився. З промовою виступив глава “Свободи” Олег Тягнибок.

Українські націоналісти вважають Бандеру борцем за незалежність України. Російська пропаганда називає Бандеру колаборантом і соратником нацистів. Російське телебачення постійно лякає глядачів “бандерівцями”.

  • Раніше анонсувалося, що по всій Україні 1 січня пройдуть марші, присвячені річниці народження Степана Бандери.