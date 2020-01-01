Сьогодні, 1 січня, в центрі Києва відбулися традиційний марш і смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери - голови ОУН.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Організатор маршу ВО “Свобода”. Він приурочений до дня народження “Вождя і натхненника українців – Степана Бандери, чиї слова і дії стали дороговказом борцям-послідовникам за свободу української держави”.

Стартувала хода зі столичного парку Тараса Шевченка. Люди організованою колоною пройшлися до Майдану Незалежності.

Біля будівлі Київради марш зупинився. З промовою виступив глава “Свободи” Олег Тягнибок.

Українські націоналісти вважають Бандеру борцем за незалежність України. Російська пропаганда називає Бандеру колаборантом і соратником нацистів. Російське телебачення постійно лякає глядачів “бандерівцями”.