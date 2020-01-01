Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Організатор маршу ВО “Свобода”. Він приурочений до дня народження “Вождя і натхненника українців – Степана Бандери, чиї слова і дії стали дороговказом борцям-послідовникам за свободу української держави”.
Стартувала хода зі столичного парку Тараса Шевченка. Люди організованою колоною пройшлися до Майдану Незалежності.
Смолоскипна хода у центрі столиці
У Києві проходить марш, присвячені річниці народження лідера українських націоналістів Степана Бандери.
В Украине пройдут марши к годовщине рождения Степана Бандеры
Опубліковано Буквы Середа, 1 січня 2020 р.
Біля будівлі Київради марш зупинився. З промовою виступив глава “Свободи” Олег Тягнибок.
Українські націоналісти вважають Бандеру борцем за незалежність України. Російська пропаганда називає Бандеру колаборантом і соратником нацистів. Російське телебачення постійно лякає глядачів “бандерівцями”.
- Раніше анонсувалося, що по всій Україні 1 січня пройдуть марші, присвячені річниці народження Степана Бандери.